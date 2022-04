Abramovich compra novo clube antes da venda do Chelsea estar consumada

Sem referir valores, a Imprensa local avança que o negócio será oficializado na próxima sexta-feira.

Roman Abramovich está prestes a encerrar o seu curto hiato fora do mundo do futebol. Dias após terem surgido os primeiros rumores sobre uma investida do oligarca russo por um novo clube, a Imprensa turca avançou que este chegou a acordo para a compra do Goztepe, equipa que disputa a primeira divisão da Turquia. A mesma fonte também revela que a oficialização do negócio está marcada para a próxima sexta-feira.

Alvo de sanções por parte do Governo britânico e da União Europeia, que o obrigaram a partir para a venda do Chelsea, ainda por consumar, Roman Abramovich refugiou-se na Turquia sob a asa do presidente Recep Tayyip Erdogan e tem marcado presença nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia que têm decorrido em Istambul. Confortável pela garantia da inexistência de sanções por parte do Governo turco , o homem que liderou o Chelsea entre 2003 e 2022 desdobrou-se em contatos e fará de Izmir, a terceira maior cidade do país, a sua nova casa.

Os valores do investimento feito pelo oligarca russo continuam no segredo dos deuses, mas a dimensão do novo projeto está à vista de todos. Atual 18.º classificado do campeonato da Turquia, o Goztepe está a sete pontos de distância do primeiro clube acima da zona de descida, o Giresunspor, e precisará de um milagre para evitar a descida de divisão. Fundado em 1925, o novo clube de Abramovich conquistou um título e duas Taças da Turquia e já teve os portugueses Beto, André Castro e Paulinho nos seus quadros.