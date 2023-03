Aboubakar marca, mas não evita a surpresa no Camarões-Namíbia

A equipa do antigo avançado do FC Porto perdeu por 2-1 e perdeu a liderança do Grupo C de qualificação para a CAN'2023

Os Camarões visitaram a Namíbia, em jogo da terceira jornada do Grupo C da fase de qualificação para a CAN'2023, e perderam de forma surpreendente por 2-1.

Depois de Shalulile e Limbondi adiantaem a seleção que está em 113.º lugar no ranking da FIFA, o ex-FC Porto Aboubakar reduziu, aos 90'+1', mas não foi suficiente para os Camarões evitarem a derrota.

O resultado permitiu à Namíbia (5 pontos) ultrapassar os Camarões (4 pontos) na liderança do Grupo C. Segue-se o Burundi (1 ponto em apenas dois jogos), sendo que o Quénia está desqualificado.