Aboubakar está de saída do Al Nassr e poderá regressar à Turquia

O portal francês "Foot Mercato" avança negociações entre o antigo avançado do FC Porto e o Besiktas, que já representou em duas passagens distintas.

O portal francês "Foot Mercato" avança este domingo que Vincent Aboubakar, colega de equipa de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, está em negociações com vista ao seu regresso ao Besiktas.

A vontade do antigo avançado do FC Porto em deixar o clube saudita já havia sido avançado antes da chegada do astro português, que terá inclusive preenchido a sua vaga de estrangeiro na equipa. Nesse sentido, Aboubakar deverá rescindir contrato com o Al Nassr.

O fonte assegura que o internacional camaronês, de 30 anos, é o desejo do Besiktas para preencher a iminente saída de Wout Weghorst, que estará em vias de rumar ao Manchester United por empréstimo.

Recorde-se que Aboubakar já representou o Besiktas em duas passagens distintas. A primeira teve lugar na época 2016/17, por empréstimo do FC Porto, ao passo que a segunda, em 2020/21, antecedeu a sua saída para a Arábia Saudita.