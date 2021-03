Aboubakar bisa e ajuda Besiktas a derrotar equipa de Sá Pinto

Gaziantep, de Sá Pinto, derrotado pelo Besiktas com dois golos de Aboubakar

O Gaziantep, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, perdeu com o líder Besiktas, na 29.ª jornada da Liga turca, por 2-1, com os dois golos da equipa de Istambul a serem marcados pelo ex-portista Vincent Aboubakar.

O ponta de lança camaronês foi a figura do jogo, ao colocar o Besiktas em vantagem, aos 15 minutos, e ao ampliá-la, aos 72, com o Gaziantep a apenas conseguir responder já muito perto do fim, aos 90, pelo avançado maliano Nouha Dicko, na execução de um penálti.

O central português Roderick foi titular na equipa de Sá Pinto, tendo sido substituído aos 78 minutos pelo avançado brasileiro André, que jogou no Sporting. No "banco" do Gaziantep esteve outro português, André Sousa, que não chegou a ser utilizado.

De assinalar que esta experiência de Sá Pinto, tal como sucedeu no Brasil, no comando técnico do Vasco da Gama, não está a correr bem até ao momento, com a equipa turca a somar cinco derrotas, três empates e duas vitórias, em 10 jogos no campeonato.

Com este triunfo, o Besiktas segue isolado na liderança, com 60 pontos, seguido do Galatasary, com 57, do Fenerbhaçe, com 55, e do Trapzonspor, com 51.