Aberdeen aborda rumores sobre Duk: "Não estamos interessados em vender"

Ex-Benfica tem impressionado na Escócia, com a imprensa britânica a associá-lo a outras paragens, mas o dirigente do Aberdeen assegurou que o clube não vai facilitar a sua saída.

A protagonizar uma época de estreia de alto nível na Escócia, Luís Duk tem sido associado pela imprensa britânica a outras paragens, mas o CEO do Aberdeen assegurou na quarta-feira que o clube não vai facilitar a saída do antigo avançado do Benfica no mercado de verão.

"O que diria é que o Duk está no seu primeiro ano de um contrato de três com o Aberdeen. Estamos radiantes com o trabalho que ele tem feito e os adeptos gostam muito dele. Como todos os jogadores, e vou dizer isso de todos os que me perguntarem, terá interesse de outras equipas. Não somos imunes a isso. Estamos numa posição robusta enquanto clube em relação aos nossos jogadores", começou por salientar Alan Burrows, em declarações à imprensa escocesa.

"Se houver algum jogador com possibilidade de sair, se estiver sob contrato, não vamos facilitar nesse sentido. Não estamos interessados em vender, nem estamos a procurá-lo. O nosso interesse é que os nossos jogadores continuem a render bem. Por vezes somos vítimas do nosso próprio sucesso nesse sentido", acrescentou o dirigente.

Contratado ao Benfica no início da época, os encarnados salvaguardaram 50 por cento do passe do avançado cabo-verdiano, de 23 anos, mas Burrows vincou que é o Aberdeen quem tem a decisão final quanto ao futuro do jogador.

"Eles não têm qualquer palavra a dizer sobre se aceitamos ou não uma venda. Se alguém quiser os nossos jogadores, tudo o que precisam de saber é que irão ter pela frente um clube que irá dar muita luta", concluiu.

Na presente temporada, Duk soma 18 golos e duas assistências em 38 jogos disputados pelo Aberdeen, que terminou a fase regular do campeonato no terceiro lugar, atrás do Rangers e Celtic. O avançado formado pelo Benfica foi eleito o melhor jogador do mês de março na Liga escocesa.