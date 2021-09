Abel Ruiz e Sarabia titulares na seleção de Espanha

A Espanha, em sérias dificuldades para garantir o apuramento direto para o Mundial'2022, recebe a Geórgia a partir das 19h45

O avançado do Braga, Abel Ruiz e o reforço ofensivo do Sporting, Sarabia - emprestado pelo PSG aos leões aquando da transferência de Nuno Mendes para Paris - fazem parte do onze titular de Espanha, que a partir das 18h45 recebe a Geórgia na qualificação para o Mundial'2022.

Recorde-se que a Espanha perdeu esta quinta-feira, por 2-1, com a Suécia e para além de colocar em risco a qualificação direta para o Mundial'2022 voltou a conhecer o sabor da derrota, algo que não sucedia há 28 anos. É preciso recuar a 1993 para encontrar a que até hoje era a última derrota espanhola (1-0, com a Dinamarca) na fase de qualificação para um Campeonato do Mundo. No total, foram 66 jogos sem perder.