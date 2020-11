Abel Ferreira vence sexto jogo e Palmeiras aproxima-se da liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Athletico por 3-0, este sábado, no Allianz Parque, pela 23ª jornada do campeonato brasileiro. Equipa do treinador português é agora o 4º classificado com 37 pontos, cinco a menos que o Atlético-MG (que tem um jogo a mais).

Esta foi a sexta vitória de Abel Ferreira em oito jogos pelo Palmeiras (uma dessas vitórias aconteceu na Taça Libertadores da América). Os golos do triunfo palmeirense foram marcados pelo trinco Patrick de Paula e pelo avançado Rony, duas vezes.

Além dos três pontos somados, destaca-se a boa atuação do Palmeiras. Mesmo com muitas ausências por casos positivos de covid-19 (Marcos Rocha, Willian, Jailson, Aníbal e Raphael Veiga), a equipa de Abel foi superior ao adversário que vinha embalado por quatro vitórias consecutivas no campeonato brasileiro.

O Palmeiras agora volta a jogar na próxima quarta-feira, quando receber, em São Paulo, o Defín, do Equador, novamente pela Taça Libertadores. Na primeira mão, já venceu os equatorianos, em Quito, por 3-1.