Abel Ferreira vai perder Gustavo Scarpa para a Premier League

Médio já assinou um pré-acordo com o Nottingham Forest, mas só deixa o Palmeiras a 1 de janeiro.

Gustavo Scarpa está a caminho do Nottingham Forest, emblema que subiu esta época à Premier League. O médio criativo, de 28 anos, vai deixar a equipa orientada pelo português Abel Ferreira, mas só no final de 2022, quando acaba contrato com o Verdão. O brasileiro muda-se, portanto, para solo inglês a partir de 1 de janeiro.

Scarpa já assinou um pré-acordo com a formação inglesa, que até oferecia um salário mais baixo do que aquele que o Palmeiras propôs. Segundo a imprensa brasileira, o clube paulista quis renovar contrato com o jogador e ofereceu um salário mais elevado do que o Nottingham, mas a vontade de rumar à Europa foi mais forte.

Neste ano de 2022, o médio soma oito golos e oito assistências em 34 jogos.