Abel Ferreira recebe o primeiro reforço para a equipa do Palmeiras

Danilo Barbosa, médio brasileiro, vai atuar ao serviço do 'Verdão' na próxima época do futebol brasileiro, por empréstimo dos franceses do Nice

O médio brasileiro Danilo Barbosa, antigo jogador de Braga e de Benfica, é o primeiro reforço da versão 2021/22 da equipa do Palmeiras, orientada pelo treinador português e agora comendador da Ordem do Infante D. Henrique.

O anúncio da contratação do centrocampista brasileiro, cedido por empréstimo pelos franceses do Nice até final da próxima temporada no Brasil, foi feito, esta terça-feira, pelo "Verdão" através da rede social Twitter.

"Estou muito feliz, muito contente de fazer parte do elenco do maior campeão do Brasil. Não vejo a hora de vestir essa camisola, com muita alegria. Vou procurar retribuir todo o carinho e todo o apoio dentro de campo. Avanti", reagiu Danilo Barbosa à nova experiência da carreira.

O médio canarinho, de 25 anos, regressa ao futebol brasileiro ao cabo de sete anos, depois de ter saído do Vasco, em 2014, para rumar ao Braga, que o emprestou, na época 2015/16, ao Valência (Espanha).

Na temporada seguinte, representou o Benfica e o Standard Liége (Bélgica), por empréstimo dos arsenalistas. Em 2017/18, voltou a impor-se na equipa minhota, sob orientação de Abel Ferreira, e, posteriormente, foi vendido ao Nice.

O futebolista brasileiro estava no clube da francesa Ligue 1 desde 2018/19, mas dispôs de escassas oportunidades para jogar na atual época em curso.