Abel Ferreira prestes a perder médio para Inglaterra

Nottingham Forest pode fazer proposta de cerca de 20 milhões de euros por Danilo

Abel Ferreira já prepara a nova temporada sem Danilo e o Nottingham Forest é o principal candidato a contratar o médio-defensivo de 21 anos que foi um esteio do campeão Palmeiras, com 57 jogos, sete golos e três assist~encias em 2022.

O clube inglês, segundo noticia a Sky Sports News, está em conversações com o clube brasileiro e nos próximos dias pode formalizar o interesse.

O Palmeiras pretende de 20 a 25 milhões de euros pelo médio e Abel já prepara a temporada sem ele. Numa imagem divulgada pela televisão do clube, o técnico português apareceu no escritório a trabalhar e no quadro que estava por trás estava a composição do plantel, com 28 jogadores e sem a presença do médio.