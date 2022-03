Abel Ferreira pode estar perto de receber um reforço importante no Palmeiras

Pedro, avançado do Flamengo

Pedro, jogador do Flamengo, apontado ao ataque da equipa orientada pelo português.

O Palmeiras pode estar a um pequeno passo de anunciar uma contratação importante para o ataque: Pedro. Segundo a Imprensa brasileira, o avançado estará disponível para deixar o Flamengo, onde está tapado por Gabriel Barbosa, avançado que já atuou por empréstimo no Benfica. Ao que tudo indica, Pedro terá à sua espera um contrato de quatro temporadas.

Com uma passagem sem sucesso pela Fiorentina, onde fez apens quatro jogos, o jogador de 24 anos está no Flamengo desde 2020 e no ano atual leva três golos marcados em seis jogos.