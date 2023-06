Abel Ferreira perde com Renato Paiva, Pepa derrotado pelo Fortaleza

Na jornada 11 do Brasileirão, o Bahia bateu o Palmeiras por 1-0; O Cruzeiro perdeu pelo mesmo resultado com o Fortaleza.

Na madrugada desta quinta-feira, o Palmeiras, treinador por Abel Ferreira, perdeu por 1-0 no terreno do Bahia, orientado pelo também português Renato Paiva. Thaciano, aos 90+3' minutos, marcou o único golo do encontro.

Contra a corrente do jogo, dominado quase inteiramente pela equipa do português Abel Ferreira, o Bahia garantiu a vitória nos instantes finais, aos 90+3, num lance em que Thaciano aproveitou uma defesa incompleta de Marcelo Lomba.

O triunfo do Bahia, treinado pelo também português Renato Paiva, acabou por ser ingrato para o Palmeiras, que mesmo sem alguns jogadores, devido aos compromissos da seleção, esteve por cima do jogo, valendo aos da casa o guarda-redes Marcos Felipe.

Com esta vitória, o Bahia subiu à condição a 14.º, enquanto o Palmeiras (22 pontos) segue em segundo, mas pode atrasar-se para o líder Botafogo (24), de Luís Castro, que na madrugada desta sexta-feira entra em campo contra o Cuiabá, de António Oliveira, além de também poder ser alcançado pelo Flamengo (19).

Noutro jogo da 11.ª ronda, o Cruzeiro, treinador por Pepa, perdeu por 1-0 na receção ao Fortaleza. Lucero marcou aos 80 minutos. A equipa de Belo Horizonte está no 10.º lugar do campeonato brasileiro, com 14 pontos.

No Estádio Vila Belmiro, o dérbi entre Santos (13.º) e Corinthians (15.º) ficou marcado por incidentes dos adeptos da casa, com o arremesso de objetos e tochas para o relvado, levando o árbitro a terminar o jogo antes de tempo.

O Santos perdia por 2-0, depois de golos de Yuri Alberto (19 minutos) e João Lucas (28, na própria baliza), quando o árbitro Leandro Vuaden se viu forçado a terminar o jogo a um minuto do final, face aos protestos dos adeptos da casa, que levaram ainda a polícia a fazer um corredor de proteção aos jogadores.