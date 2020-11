Abel Ferreira perde capitão do Palmeiras por alguns meses

Felipe Melo lesionado: fratura no tornozelo esquerdo

O futebolista Felipe Melo, capitão do Palmeiras, clube comandado pelo português Abel Ferreira, vai ficar ausente dos relvados entre "três a quatros meses" devido a lesão, revelou hoje o emblema brasileiro.

O médio de 37 anos sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo durante o encontro de domingo com o Vasco de Gama (1-0), de Ricardo Sá Pinto, da 20.ª jornada do Brasileirão, e ainda hoje vai ser operado.

"A recuperação se estenderá de três a quatro meses. Boa recuperação, capitão", lê-se na página oficial do Palmeiras na rede social Twitter.

Melo, que tem 22 jogos e dois golos pela seleção brasileira, está a cumprir a quarta temporada no clube de São Paulo, depois de ter feito grande parte da sua carreira no futebol europeu, em que representou clubes como a Juventus, a Fiorentina, o Inter Milão e o Galatasaray.

O encontro com o Vasco de Gama foi o segundo de Abel Ferreira como treinador do Palmeiras e o primeiro no campeonato "canarinho", depois de se ter estreado com um triunfo por 1-0 sobre o Bragantino, nos oitavos de final da Taça do Brasil.