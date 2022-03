"Abel Ferreira na seleção do Brasil? Ele já é questionado mesmo a ganhar no Palmeiras..."

Abel Ferreira não é uma boa opção para orientar a canarinha, defende Dunga, que prefere um treinador brasileiro no cargo.

O sucessor de Tite no comando técnico da seleção do Brasil continua a ser motivo de muita discussão naquele país. O atual selecionador já anunciou que vai deixar o cardo após o Mundial'2022 e os nomes do próximo treinador da canarinha vão surgindo. Um deles é até o do português Abel Ferreira, mas Dunga, que também já foi selecionador da equipa brasileira, não quer ver o treinador do Palmeiras com essa função. Mais do que isso, não quer um técnico estrangeiro na seleção.

"No Brasil há grandes treinadores preparados para assumir a seleção. E, se perguntarem, toda a gente gostava de treinar a seleção brasileira. Temos treinadores competentes, de muita qualidade, que podem treinar bem o Brasil. Neste momento, o Brasil não precisa de um treinador estrangeiro para comandar a seleção", referiu à margem de um evento publicitário.

"O Abel Ferreira está a conhecer o Brasil, mas está a ter problemas fora de campo, mesmo a vencer. Todos querem um treinador estrangeiro na seleção brasileira, mas depois de ser contratado, 50 ou 60 por cento dos que queriam vão começar a questionar. O Abel Ferreira já está a ser questionado mesmo a vencer tudo no Palmeiras, onde está a realizar um trabalho excecional. Há adeptos que não estão de acordo com a forma como a equipa joga. Mas o futebol não é ganhar? Ele não está a ganhar? Imaginem Abel Ferreira na seleção brasileira", comentou ainda, citado pelo GloboEsporte.