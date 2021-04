Palmeiras volta a sofrer um desaire, agora no Campeonato Paulista

Desaire em jogo a contar para a quinta jornada do Campeonato Paulista.

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, perdeu em casa com o São Paulo por 1-0, em jogo da quinta jornada do Campeonato Paulista, do Brasil.

Num jogo em que o treinador português fez várias poupanças na equipa, o único golo da partida foi marcado pelo avançado Pablo, aos 62 minutos, garantindo o triunfo do São Paulo.

Com esta derrota, o Palmeiras está em segundo lugar no seu grupo do Campeonato Paulista, com oito pontos em cinco jogos, os mesmos do Novorizontino, que é terceiro. O Bragantino lidera com 14 pontos em sete jogos disputados.

No último lugar do grupo está o Ituano, com sete pontos em cinco jogos. Já o São Paulo lidera outro dos grupos, com 19 pontos em oito jogos.

Recorde-se que o Palmeiras perdeu recentemente a Supertaça do Brasil, para o Flamengo, e a Supertaça sul-americana para o Defensa e Justicia.