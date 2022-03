Abel Ferreira faz poupanças, mas Palmeiras vence para o Paulistão

Palmeiras é líder do Grupo C e a equipa com mais pontos conquistados no campeonato paulista.

Após conquistar a meio da semana a Recopa sul-americana com uma vitória caseira sobre o Athletico Paranaense, Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, poupou vários dos titulares na receção ao Guarani para o campeonato Paulista.

Mas nem essas mudanças impediram o Verdão de vencer o rival de domingo por 2-0, consolidando o estatuto de líder do Grupo C e de equipa com mais pontos conquistados entre as 16 que disputam o Paulistão: tem 20 após oito partidas realizadas, mais três que Corinthians (agora treinado por Vítor Pereira) e São Paulo, respetivamente líderes dos grupos A e B, e que já realizaram nove partidas.

No Grupo D, o Bragantino está na frente com 16 pontos. O Palmeiras é também o único clube invicto na prova e ontem marcou os seus golos por Gustavo Scarpa, de penálti (45"+6"), e Wesley (45"+3").