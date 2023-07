Abel Ferreira em vias de perder ex-Sporting para o Médio Oriente

De acordo com a Globo Esporte, Bruno Tabata manifestou a intenção de sair do Palmeiras, encontrando-se a negociar com o Qatar SC.

Menos de um ano depois de ter deixado o Sporting e rumado ao Palmeiras, Bruno Tabata está perto de sair do clube treinado por Abel Ferreira, encontrando-se em negociações com o Qatar SC.

A informação chega do Globo Esporte, que acrescenta que o médio ofensivo brasileiro, de 26 anos, que passou em Portugal pelo Portimonense e Sporting, entre 2015 e 2022, manifestou a intenção de deixar o Verdão, após ter perdido espaço na equipa nos últimos tempos.

De momento, ambas as partes ainda se encontram a discutir os moldes de um possível negócio, que poderá passar por um empréstimo com opção de compra, ficando a equipa catari encarregue de suportar o salário do jogador.

Em 2023, Tabata soma dois golos em 17 jogos disputados pelo Palmeiras, atual quarto classificado do Brasileirão.

Leia também Internacional Lula da Silva questiona Ancelotti: "Porque não resolve o problema de Itália?" Ao mesmo tempo, o presidente brasileiro defendeu a "criatividade e personalidade" de Fernando Diniz, treinador do Fluminense, que vai comandar a seleção canarinha de forma interina até à provável chegada do técnico do Real Madrid, em 2024.