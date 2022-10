Abel Ferreira bate Luís Castro e lidera Brasileirão com dez pontos de vantagem

Palmeiras segue com dez pontos de vantagem na liderança, quando faltam jogar nove jornadas.

Na madrugada desta terça-feira, o Palmeiras foi a casa do Botafogo vencer por 3-1, na 29.ª ronda do Brasileirão. A equipa de Luís Castro até foi a primeira a marcar, por intermédio do ex-FC Porto Soares, aos 20 minutos, mas o Verdão deu a volta com golos de Gustavo Scarpa (26', de grande penalidade), Mayke (36') e Dudu (60').

O conjunto orientado por Abel Ferreira lidera o campeonato brasileiro com 63 pontos, mais dez que o Internacional, segundo classificado. O Fogão é 10.º, com 37 pontos, e está a dez pontos dos lugares que dão acesso aos play-offs de qualificação para a Taça Libertadores.