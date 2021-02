Abel fecha Brasileirão a perder: as contas do acesso à Libertadores

Flamengo sagrou-se campeão brasileiro.

O Flamengo sagrou-se campeão brasileiro pela segunda vez consecutiva na madrugada desta sexta-feira.

Apesar de ter saído derrotada (2-1) do reduto do São Paulo, a equipa rubro-negra beneficiou do empate do Internacional com o Corinthians para manter o primeiro lugar na derradeira jornada do campeonato.

Tratou-se, assim, de umas das derrotas mais saborosas da história do "Fla", que acabou com 71 pontos, contra 70 do Internacional, 68 do Atlético Mineiro e 66 do São Paulo, que seguem diretamente para a Taça Libertadores, juntamente com o Palmeiras, campeão sul-americano em título.

O Grémio, que vai disputar a final da Taça do Brasil com o Palmeiras, também garante o apuramento direto se vencer. Caso perca, será o Fluminense a seguir diretamente para a fase de grupos e a formação de Porto Alegre terá de se juntar ao Santos nas pré-eliminatórias.

A formação de Abel Ferreira acabou no sétimo lugar, com 58 pontos, depois de se despedir com um desaire por 2-0 no reduto do Atlético de Mineiro, vencedor com tentos de Jair, aos 79 minutos, e Eduardo, aos 89. Garantiu o apuramento para a Libertadores por ser o detentor do troféu.