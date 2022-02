A viver mau momento, Simeone lembra: "Não faz falta falar para fora"

Atlético de Madrid está em quinto e fora, de forma virtual, dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões

Na ressaca da derrota caseira ante o último classificado Levante, Diego Simeone pediu união ao Atlético de Madrid. Para o técnico argentino, essa será a melhor forma de ultrapassar os problemas.

"Tenho a possibilidade de estar num clube que gosto, de olhar para o futuro e tentar solucionar os problemas do presente. Não faz falta falar para fora, é preciso falar para dentro e ter noção para onde vamos", afirmou, em conferência de imprensa.

No lançamento da partida com o Osasuna, Simeone revelou que se reuniu com responsáveis do clube...mas para preparar, também, o futuro.

"Venho de um almoço com o Miguel Ángel Gil (CEO do clube) e o Andrea Berta (diretor desportivo). Olhámos para o futuro, centrando-nos no presente. Temos de estar todos juntos, futebolistas, dirigentes, corpo técnico, e procurar saídas para os momentos complicados, como nos aconteceu com a pandemia há dois anos, onde éramos sextos e acabámos em terceiro", explicou.