A vida de Messi vai ser contada num espetáculo de circo

O Parc del Fórum, em Barcelona, abre hoje as portas para a estreia da mais recente produção do Cirque du Soleil, baseada no percurso da estrela argentina, que aprovou a ideia e estará na bancada.

A data não foi escolhida ao acaso: 10 do 10, pois claro, para glorificar o número que Messi carrega nas costas. Estq uinta-feira, em Barcelona, estreia-se a mais recente produção da empresa canadiana Cirque du Soleil, que pela primeira vez se centra no futebol e que tem o jogador argentino como protagonista. Mais do que uma biografia, o espetáculo Messi10, que estará em cena durante um mês, promete ser uma história inspiradora de superação de obstáculos capaz de combinar a habilidade futebolística com a magia circense.

Segundo conta o "El País", Pinto, ex-guarda-redes do Barcelona agora dedicado à indústria musical e grande amigo de Messi, terá estado da origem da ideia. Misturar música e futebol sempre lhe parecera uma boa combinação e, após conversas com um diretor da Sony que tinha contactos com o Cirque du Soleil, cozinhou-se o esboço: e que tal transformar a vida de Messi numa obra de circo? Pinto encarregou-se da primeira sondagem ao craque do Barça. "Sabia que lhe agradaria, porque já tínhamos ido com as nossas famílias ver alguns espetáculos", contou o ex-guarda-redes ao "El País".

Há 47 "Messis" de 19 nacionalidades envolvidos no espetáculo que hoje arranca em Barcelona, combinado estilo livre de futebol com habilidades circenses

Cinco encontros criativos com o jogador serviram para montar a base. Messi quis saber tudo, pediu que a importância da família fosse sublinhada, mas que o gesto de comemoração que dedica à avó nos golos não fosse muito explorado.

Em todo o caso, esta não é uma biografia; é, acima de tudo, uma demonstração de talento, com artistas circenses de várias habilidades a contar uma história de talento. São duas partes de 45 minutos, com intervalo, numa estrutura parecida com um campo de futebol. Bancadas incluídas, onde hoje estará Messi para ver a sua vida refletida na magia do circo, tal como já acontecera com Michael Jackson ou os Beatles.

Tal como no futebol, para prevenir lesões de última hora, há também suplentes dos artistas de cada um dos números, ensaiados até à exaustão nos últimos meses. O espetáculo fica em Barcelona até 10 de novembro e tem apresentações previstas para junho de 2020 na Argentina. Depois, dependendo do êxito, logo se vê.