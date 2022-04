A vida de Eriksen dá muitas voltas: ingleses apontam dois clubes interessados

Eriksen voltou ao serviço do Brentford e tem brilhado

Médio dinamarquês voltou aos relvados, tem brilhado e estará a ser seguido por Manchester United e Tottenham.

A carreira desportiva de Christian Eriksen tem sido, nos últimos tempos, um verdadeiro turbilhão. O médio colapsou no último europeu numa partida frente à Finlândia, regressou aos relvados depois de muitas dúvidas e já brilha com a camisola do Brentford, mas também da seleção dinamarquesa.

Segundo escreve a imprensa inglesa, as boas exibições do jogador de 30 anos levaram mesmo a que Manchester United e Tottenham já o sigam de perto. Eriksen, aliás, representou os "spurs" durante seis temporadas e meia, antes de se mudar para o Inter.

O contrato com o Brentford é válido até final da temporada, mas já foi noticiado que é intenção do clube assinar um novo vínculo com o jogador.