A viagem de Messi que dá que falar: "Adoro explorar as suas maravilhas"

Craque argentino deslocou-se à Arábia Saudita, país onde tem o Al Hilal a acenar-lhe com um contrato milionário.

O futuro de Lionel Messi continua a ser um dos temas quentes do mercado. O astro argentino está em final de contrato com o PSG e tem sido associado ao Al Hilal, da Arábia Saudita, onde encontraria, segundo as informações divulgadas, um contrato milionário.

Ironia do destino, o avançado deslocou-se ao país asiático, numa viagem relacionada contrato que assinou como embaixador do turismo da Arábia Saudita. "Quem diria que a Arábia Saudita tem tanto verde? Adoro explorar as suas maravilhas sempre que posso", escreveu nas redes sociais.

Recorde-se que Jaume Llopis, antigo dirigente do Barcelona, afirmou esta segunda-feira não acreditar no regresso de Messi ao clube catalão, que já iniciou contactos no sentido de voltar a contar com o campeão mundial pela Argentina.