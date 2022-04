"A UEFA não sabe o que fazer para ajudar o Manchester United"

Antigo jogador do Liverpool brinca com o novo formato da Liga dos Campeões e dá bicada ao antigo rival

José Enrique, antigo jogador do Liverpool entre 2011 e 2016, utilizou as redes sociais para deixar uma pequena provocação aos antigos rivais, o Manchester United.

Através do Twitter, o espanhol partilhou uma fotografia que mencionava o facto de, a partir da época 2024/2025, a Liga dos Campeões passar a contar com duas vagas que estarão destinadas a equipas que não garantiram o apuramento mas que contam com as melhores prestações a nível histórico. Enrique completou a publicação com uma descrição em tom provocatório.

"Eles (UEFA) não sabem o que fazer para ajudar o (Manchester) United a jogar na Liga dos Campeões"

A descrição alude ao facto de os red devils estarem em dificuldades para atingir os lugares de acesso à maior competição de clubes, estando em 7º na Premier League, atrás de Totthenham, Arsenal e West Ham, apesar de ter os meus pontos que os hammers.