A transferência falhada que "obrigou" o PSG a contratar Sergio Ramos

Sergio Ramos, central do PSG

Antes de apontar baterias a Ramos, o PSG terá tentado contratar Kalidou Koulibaly.

Sergio Ramos trocou o Real Madrid pelo PSG no mercado de transferências de verão. No entanto, o central espanhol não terá sido o primeiro alvo do emblema parisiense, mas uma contratação falhada levou o clube a apontar baterias para o ex-merengue.

Antes de apontar baterias a Ramos, o PSG terá tentado contratar Kalidou Koulibaly, segundo o próprio central senegalês. Leonardo, diretor desportivo dos franceses, contactou o jogador, mas o Nápoles ter-se-á negado a negociar.

"Sim, é certo, tive conversas com o PSG. Tive conversas com todos. Havia muitos clubes interessados. É verdade que havia o PSG, mas também outros clubes. É algo de que não gosto muito de falar mas, sim, é verdade, houve interesse. A mim, faz-me feliz, mostra que o meu trabalho está a dar frutos e empurra-me para ir ainda mais longe e fazer ainda melhor", afirmou em entrevista no Canal Foot Club.