"A contratação de Messi não se paga com camisolas. Teria de vender 15 milhões de exemplares"

A venda de camisolas pode ajudar o PSG a pagar os custos da aquisição de Messi? Pouco ou nada provável. A amortização de uma contratação de tal calibre não é possível com a venda de camisolas, referiu Toni Roca, especialista em direito desportivo e director do Instituto de Direito Desportivo, citado pelo jornal espanhol As.

"As receitas da venda das camisolas vão directamente para as marcas que as gerem e não para os clubes, neste caso o beneficiário é a Nike e não a PSG. Estabeleceu-se na sociedade que as grandes estrelas do futebol são capazes de pagar o custo da assinatura em apenas uma semana, ou mesmo um dia. Nada poderia estar mais longe da verdade. Os clubes ou não recebem absolutamente nada da venda dos equipamentos com estas transferências ou só recebem uma quantia (aproximadamente 10%) quando o volume de vendas é muito elevado", explicou.

No caso de Messi, o PSG recebe aproximadamente 7% da venda de cada exemplar, cujo preço se situa entre 90 e 150 euros. Assim, o clube francês só ganhará entre 6 e 10 euros por cada camisola, pelo que teriam de vender 15 milhões das camisolas do astro argentino para amortizar o valor da transferência.

"Nem Cristiano Ronaldo amortizou a sua mudança para a Juventus através da venda de camisolas, nem Messi o fará com o PSG. Chegar a cinco milhões de camisolas vendidas por um único jogador é uma loucura", acrescentou Toni Roca.

Apesar de o argentino ter chegado "a custo zero", o PSG terá de pagar mais de 120 milhões de euros em salários.