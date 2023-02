"A trajetória de Enzo Fernández é impressionante, nunca vi nada assim"

Rio Ferdinand desfez-se em elogios ao antigo médio do Benfica, que assistiu João Félix no empate do Chelsea frente ao West Ham (1-1).

Rio Ferdinand, antigo central do Manchester United e atual comentador da Sky Sports, desfez-se este sábado em elogios a Enzo Fernández, mostrando-se rendido ao percurso no último ano do antigo médio do Benfica, que assistiu João Félix no empate do Chelsea frente ao West Ham (1-1).

"O que mais me impressiona no Enzo é a confiança com que joga sendo alguém tão novo. A trajetória que tem tido desde o ano passado é impressionante, eu nunca vi nada assim! E parece ser algo que não o amedronta", apontou, em direto para o canal Bt Sports.

"Toda a pressão que os argentinos tiveram no Mundial, para o ganharem, até pelo Messi... E o Enzo chegou ao Mundial e parecia só mais um jogo para ele. Quando chegam à Premier League, alguns jogadores precisam de tempo de adaptação mas ele não é o caso. Tem uma mentalidade de topo", completou Ferdinand.