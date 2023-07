A tradição já não é o que era: cinco dos dez salários mais altos são fora da Europa

Cristiano Ronaldo, o mais bem pago do mundo, joga na Ásia, assim como o segundo, Karim Benzema

Dos 10 jogadores mais bem pagos do mundo, cinco estão longe da Europa, incluindo o top 2 e três dos integrantes do top 4, bem como o sexto e o nono.

Confira os 10 jogadores mais bem pagos, segundo compilação do blogue de Rafael Reis, no portal UOL, e a notícia completa, no "Dinheiro Vivo".

1 - Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Arábia Saudita) 200 milhões de euros (M€)

2 - Benzema (Al-Ittihad, Arábia Saudita) 100 M€

3 - Mbappé (PSG, França) 72 M€

4 - Messi (Inter Miami, Estados Unidos) 60 M€

5 - Neymar (PSG, França) 44,1 M€

6 - Iniesta (Vissel Kobe, Japão) 31 M€

7 - Lewandowski (Barcelona, Espanha), 26 M€

8 - Mané (Bayern, Alemanha), 24 M€

9 - Oscar (Shanghai Port, China), 24 M€

10 - De Bruyne (Manchester City, Inglaterra), 23,4 M€