A suposta frase de Ramos que abala Espanha: "Uma equipaça comigo e com Messi"

Sergio Ramos, central e capitão de equipa do Real Madrid

Josep Pedrerol, apresentador do programa "Chiringuito", revela suposta conversa de Sergio Ramos com o presidente do Real Madrid.

O contrato de Sergio Ramos expira no final da temporada e, em termos oficiais, o carismático central já pode chegar a acordo com outro clube que não o Real Madrid para assinar um novo vínculo.

E essa é, segundo a informação avançada no programa "Chiringuito", a intenção do capitão dos "merengues".

De acordo com o apresentador Josep Pedrerol, o internacional espanhol esteve reunido com o presidente do Real, Florentino Pérez, e comunicou-lhe que não pretende aceitar a oferta de renovação do clube, mostrando-se "disponível para ouvir propostas de outros clubes".

Ramos terá mesmo proferido uma frase que, esta terça-feira, agitou a imprensa do país vizinho: "No PSG, disseram-me que vão fazer uma equipaça comigo e com Messi", terá atirado o experiente jogador, de 34 anos.

De recordar que o astro argentino do Barcelona também termina contrato em junho e, no último verão, protagonizou uma das grandes novelas de mercado, tendo mesmo oficializado junto do clube catalão a vontade de deixar Camp Nou. Acabaria por permanecer.