Palavras de Javier Tebas nas redes sociais após o anúncio do novo projeto por parte da empresa promotora.

Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, reagiu com uma publicação no Twitter ao anúncio das bases para o novo projeto da Superliga, divulgado esta quinta-feira no jornal El País pela empresa promotora A22 Sports Management.

"A Superliga é o lobo que hoje se disfarça de avó para tentar enganar o futebol europeu, mas o seu nariz e os seus dentes são muito grandes. Quatro divisões na Europa? Claro que a primeira é para eles, como na reforma de 2019. Governo dos clubes? Claro, só os grandes", pode ler-se.

O CEO Bernd Reichart explicou que se trataria de uma competição aberta, sem membros permanentes, com a participação entre 60 a 80 equipas.