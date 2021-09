A substituição que ainda dá que falar: "Se em vez de Messi fosse Maradona..."

Oscar Ruggeri foi campeão do mundo pela Argentina e abordou o episódio no encontro do PSG com o Lyon.

A substituição de Lionel Messi na partida do PSG com o Lyon ainda dá muito que falar, com reações várias. Uma delas surge de Oscar Ruggeri, antigo futebolista e agora comentador da ESPN.

"Ele quer jogar futebol, não lhe importa nada. Quer estar no campo. Vocês sabem que é um risco fazer isto. É um atentado contra o balneário", afirmou sobre a decisão de Mauricio Pochettino.

"Cada vez que tiras alguém deste calibre, não lhe estendas a mão, não o procures. Se em vez de Messi fosse Maradona... ias ter problemas. Sabem o que se passa na cabeça destes rapazes, estes tão grandes? Sabem que num minuto podem definir uma partida e querem estar lá dentro para dar a volta à situação", disse ainda.

Oscar Ruggeri, agora com 59 anos, foi um renomado internacional argentino, campeão mundial em 1986, ao lado de Maradona, com passagens por Boca Juniors, River Plate e Real Madrid, entre outros.