A substituição de Ronaldo em foco em Inglaterra: "Mesmo que a equipa só tenha 10 jogadores..."

Cristiano Ronaldo, jogador do Manchester United

Peter Schmeichel, antigo guarda-redes, questionou a troca de Cristiano Ronaldo por Jesse Lingard.

Cristiano Ronaldo marcou na terça-feira o golo do Manchester United na derrota frente ao Young Boys, acabando por ser substituído por Lingard, aos 72 minutos da partida, após o golo do empate da equipa suíça.

Em Inglaterra, as opções do treinador Ole Gunnar Solskjaer foram questionadas. Peter Schmeichel, antigo guarda-redes, em declarações à CBS Sports, considerou a troca do português por Jesse Lingard "estranha".

"Podemos questionar o onze. Se é o primeiro jogo da Liga dos Campeões e a próxima partida é só no domingo contra o West Ham... Por que não utilizas a tua melhor equipa com os teus melhores jogadores?", começou por dizer.

"Depois, tira o Cristiano [Ronaldo]. Os adeptos querem Cristiano sempre em campo, mesmo que a equipa só tenha 10 jogadores [Wan Bissaka havia sido expulso aos 35 minutos], porque se ele apanha a bola pode fazer as coisas acontecerem. Durante muito tempo os adeptos do United esperaram por um jogador destes, e [Solkskjaer] troca-o por um jogador que emprestou no ano passado, que tentou vender, que tentou emprestar... Acho um pouco estranho", concluiu.