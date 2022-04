A solução de Saha para a má forma de Rashford: "Precisa de ir de férias para Las Vegas"

Inglês nunca marcou tão poucos golos numa temporada

Marcus Rashford atravessa uma época para esquecer no Manchester United, tendo marcado apenas cinco golos em 31 jogos, o pior registo da carreira do inglês até ao momento. Louis Saha, ex-avançado dos red devils, abordou esta quarta-feira a situação do dianteiro de 24 anos, aconselhando-o a "ir de férias" para refrescar as ideias e recuperar a confiança.

"Eu acho que ele precisa de ir de férias, fazer uma viagem a Las Vegas e aproveitar o máximo que conseguir. Não devia estar a perder a confiança, de todo. É um jogador incrível para mim, só precisa de descanso e de pensar na carreira, sobre o que quer. Ele tem um futuro gigante à espera no United, sim está a ter dificuldades, mas quando olhas para o seu potencial e habilidade, não é nada dramático o suficiente para que ele não consiga recuperar", considerou o antigo avançado francês, que jogou pelos red devills entre 2004 e 2008, ao portal de apostas gamblingdeals.com.

"Ele só precisa de regressar onde esteve quando tinha 19 anos, quando não pensava demasiado sobre o seu estatuto. Basta que trabalhe duro e que jogue com um sorriso que tudo ficará bem. Não existe mais ninguém com as suas qualidades, este rapaz tem tudo", concluiu Louis Saha.