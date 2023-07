"A situação de Harry Kane faz-me lembrar a de Mbappé no PSG"

Emmanuel Petit, antigo internacional francês, defende que o avançado tem de tomar uma decisão definitiva quanto ao futuro

O futuro de Harry Kane continua em aberto. Associado a Bayern, Real Madrid, Manchester United e outros grandes clubes europeus, o avançado continua, até ver, no Tottenham. Emmanuel Petit, antigo internacional francês, encontra semelhanças com o momento de Mbappé.

"A situação de Kane faz-me lembrar a de Kylian Mbappé. Todos os verões há dúvidas sobre se ele vai ficar ou sair. Se eu fosse Harry Kane ou um adepto do Tottenham, ficaria muito aborrecido com as constantes especulações. Ele tem de tomar uma decisão final sobre se quer ou não ficar no clube", explicou o antigo jogador do Arsenal.

Melhor marcador da história do Tottenham, Harry Kane tem contrato com os spurs por mais uma temporada.