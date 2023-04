"A sensação na Arábia Saudita é que vão conseguir contratar Messi"

Garantia de Antonio Cazorla, treinador espanhol que orienta o Al Ettifaq.

Antonio Cazorla, treinador espanhol que lidera o Al Ettifaq, atual nono classificado da Liga saudita, garantiu esta segunda-feira que os adeptos e a imprensa daquele país estão convencidos de que Lionel Messi irá rumar ao Al Hilal na próxima temporada.

Numa altura em que o astro argentino termina contrato com o PSG no final da época, não existindo sinais a apontar para uma renovação, a imprensa internacional tem associado o seu futuro a um regresso ao Barcelona, com a Arábia Saudita e a Liga norte-americana (MLS) como planos de fundo.

No meio desta indecisão, Cazorla assegura que os sauditas vão fazer tudo ao seu alcance para ter mais uma estrela a apontar os holofotes para o país, seguindo-se a Cristiano Ronaldo.

"Aqui fala-se muito dele [Messi], não sei o que vai acontecer mas estou convencido de vão tentar conseguir a chegada de Messi ou de outra grande estrela. A sensação, tanto dos adeptos como da imprensa, é que estão a tomar o caminho certo e que vão conseguir contratá-lo", vincou, em entrevista ao jornal Marca.