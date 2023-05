"A saída de Alaba foi o maior erro do Bayern de Munique nos últimos anos"

Jürgen Kohler, que somou mais de 100 internacionalizações A pela Alemanha, criticou a gestão dos bávaros.

Jürgen Kohler, antigo internacional alemão, fez um ataque cerrado à administração do Bayern de Munique por, em 2021, ter deixado sair David Alaba, jogador que considera ser uma lenda do conjunto da Baviera. "Foi o maior erro do clube nos últimos anos", atirou, em entrevista ao Sport1.

Para o antigo futebolista, que venceu o Mundial em 1990, o defesa austríaco nunca devia ter deixado os bávaros. "Ele era uma figura importante no sistema. Depois, também perdemos o Robert Lewandowski e o Manuel Neuer lesionou-se", apontou.

Sobre a época abaixo das expectativas do Bayern, que, este sábado, pode ver terminado o ciclo de dez títulos seguidos do campeonato alemão, Kohler foi categórico na defesa do clube. "Se não fosse o Bayern, em que posição estaria a Alemanha no ranking do futebol internacional? Todos os críticos têm de colocar esta questão. Tiro o meu chapéu ao Bayern. Em algumas fases, ocorre um colapso devido a uma convulsão. O mesmo acontece com o Barcelona, o Real Madrid e outros grandes clubes. Os bávaros foram bem geridos durante dez anos", realçou.

Esta temporada, David Alaba realizou, até ao momento, 38 jogos pelo Real Madrid, tendo marcado dois golos e feito duas assistências. Quanto ao Bayern de Munique, pode terminar 2022/23 com apenas um troféu conquistado: a Supertaça da Alemanha.