"A Roma tem de pedir que os seus jogos tenham árbitros externos à federação italiana"

Roberto Pruzzo, antigo jogador do emblema romano, afirma que há "uma guerra entre a Roma e os árbitros"

O antigo jogador da Roma Roberto Pruzzo, em declarações à "'RadioRadio", considerou existir "uma guerra" entre o clube e os árbitros e sugeriu mesmo que o emblema romano peça que os seus jogos sejam dirigidos por juízes estrangeiros.

"A Roma tem de pedir que os seus jogos sejam ajuizados por árbitros externos à federação italiana", começou por dizer, falando de seguida do dérbi com a Lázio, no domingo, do qual a formação comandada por José Mourinho saiu derrotada, por 1-0, com alguma polémica à mistura - a Roma teve dois jogadores expulso e a partida terminou com uma confusão entre o treinador português e o presidente da Lázio no túnel.

"No domingo, os jogadores da Roma recebiam cartões amarelos a cada falta, enquanto aos da Lázio isso só acontecia a cada cinco faltas. É uma guerra entre a Roma e os árbitros", concluiu Pruzzo.