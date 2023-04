Presidente da Câmara garante que um acordo com o clube está cada vez mais longe de acontecer

A presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, assegurou, em entrevista à televisão francesa TF1, que um possível acordo com o PSG pelo Parque dos Príncipes está cada vez mais longe de acontecer, garantindo que a última proposta dos parisienses para a aquisição em definitivo do estádio foi "ridícula".



"A minha postura relativamente à venda é irrevogável? É certo que no modelo económico dos grandes clubes quase todos são proprietários [dos respetivos recintos], e isto foi algo que analisámos. Para vender é preciso respeitar regras, porque o Parque dos Príncipes pertence ao povo parisiense, não me pertence a mim. Estamos num país onde o Estado de direito funciona e existem procedimentos estabelecidos para a compra e venda", começou por dizer.

"Há preços que devem ser acordados e que devem corresponder à propriedade. Quando, no final de todo um processo em que se discutiu e se tentou avaliar o preço do Parque dos Príncipes, o clube propõe 38 milhões de euros... Acredito que a palavra 'ridícula' é adequada a esta oferta. Por outro lado, achamos que não há caminho possível, vamos deixar de discutir porque não vamos chegar a um acordo. Estamos num Estado de direito", concluiu.

A imprensa francesa continua a apontar o Stade de France como uma das possíveis alternativas à saída do PSG do Parque dos Príncipes.