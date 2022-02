A revolta do treinador do United: "Não compreendo como é que o golo foi validado"

Manchester United foi eliminado pelo Middlesbrough na Taça de Inglaterra.

O Manchester United foi eliminado nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra pelo Middlesbrough, nos penáltis, depois de um empate a um golo no final do tempo regulamentar e prolongamento. Um desfecho que assombra ainda mais uma temporada bem abaixo do esperado por parte dos red devils e que ficou marcado pela polémica.

O Manchester United adiantou-se no marcador aos 25 minutos, por Jadon Sancho, mas o Middlesbrough empatou aos 64, na sequência de um lance que está a dar muito que falar, uma vez o avançado Duncan Watmore tocou na bola com a mão, o que lhe permitiu controlá-la e fazer o último passe para Matt Crooks, o autor do golo.

"Estamos incrivelmente desapontados, deveríamos ter ganho e matado o jogo na primeira parte. Bolas na barra, no poste, penáltis falhados e numerosas oportunidades desperdiçadas. Poderia já estar 2-0 ou 3-0 ao intervalo. Concedemos um golo que não compreendo como é que foi validado. Ele controlou a bola com a mão", afirmou o técnico Ralf Rangnick.

Elanga foi o único jogador a desperdiçar o penálti no desempate, na 16.ª conversão. "Todos podem imaginar como ele está: completamente desiludido", disse o alemão sobre o jovem sueco.