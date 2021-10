Ex-FC Porto revolta-se com série sobre Maradona: "Vão todos cair, um a um"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Antigo avançado é namorado da filha da lenda do futebol mundial

Está quase a estrear a nova série que retrata a vida e a carreira de Diego Maradona, mas o produto não está a ser bem recebido pela família da lenda argentina, incluindo Pablo Osvaldo, atual namorado da filha de El Pibe.

A utilização ilegal dos direitos de imagem do ex-jogador fez despontar a raiva de Osvaldo, que não poupou nas palavras e nas críticas.

"Eu não sei quem és, mas se distribuis essa merda, não és boa pessoa. Vocês vão todos cair, um a um! Vão pagar por isso, seus ratos", afirmou o ex-FC Porto, num storie de Instagram.

Nas últimas horas, a família de Maradona já veio a público repudiar a série, garantindo que irá agir judicialmente perante as supostas ilegalidades dos criadores e da Amazon Prime. "Caros amigos. Estamos impressionados com o facto de várias pessoas não autorizadas estarem a tentar comercializar os direitos de imagem e o nome de Diego Maradona. Isso não é permitido pelos seus herdeiros. Alertamos que qualquer violação ou desconhecimento das leis estará sujeita a ações judiciais perante os tribunais competentes. Para qualquer atividade ou utilização de direitos relacionados com a imagem e o nome de Diego Maradona, deverá contactar-nos. Estamos a trabalhar em vários projetos que anunciaremos muito em breve", pode ler-se, em comunicado.

'Maradona: Conquista de um Sonho' estreia a 29 de outubro.