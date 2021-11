A revelação de Balotelli com o play-off do Mundial como pano de fundo

Avançado diz que mantém a esperança de regressar à seleção italiana e lembra conversa com Mancini.

Atualmente ao serviço do Adana Demirspor, da Turquia, Mario Balotelli está há muito longe dos grandes palcos do futebol europeu, mas ainda sonha com o regresso à seleção italiana.

Em declarações ao canal Twitch da "OCW Sports", o avançado de 31 anos abordou o momento atual e revelou mesmo o teor de uma conversa com Roberto Mancini, selecionador italiano. "Sinto-me bem, pronto para regressar à seleção. Seria um sonho. Ia a caminhar da Turquia agora mesmo se soubesse que em março estaria na lista de convocados. Com Mancini tenho uma grande relação. Disse-me o que esperava de mim para que me voltasse a chamar. E irei fazer isso. Falei com ele há pouco tempo", afirmou.

Depois de passagens por Brescia e Monza, Balotelli chegou à Turquia esta época e leva cinco golos em 13 jogos realizados. Marselha, Nice, Milan, Liverpool, Manchester City e Inter fazem também parte do percurso.

Recorde-se que em março a Itália, campeã europeia em título, joga o play-off de acesso ao Mundial, assim como Portugal.