A reunião no Mónaco que terá deixado Haaland mais perto de Madrid

Imprensa espanhola fala de um acordo de preferência alcançado entre o Real Madrid e representantes de Haaland.

O jornal "Sport" informa esta sexta-feira que o Real Madrid alcançou um acordo de preferência com os representantes de Erling Haaland. Segundo a publicação, o clube da capital espanhola chegou a um entendimento com pai do avançado, Alf-Inge Haaland, e com Rafaela Pimenta, advogada brasileira e braço direto do agente Mino Raiola.

A reunião entre as partes decorreu no Mónaco e, segundo o "Sport", coloca o Real Madrid em vantagem na corrida ao norueguês. Terá acontecido na sequência da viagem dos representantes do Real Madrid de modo a sondar a contratação de Aurélien Tchouameni, médio do Mónaco.

Haaland, 21 anos, cumpre a terceira época no Dortmund e leva 23 golos marcados esta época, em 20 jogos realizados.