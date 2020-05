A resposta do Flamengo depois da polémica em torno dos treinos

Clube brasileiro orientado por Jesus emitiu um comunicado.

O Flamengo foi duramente criticado após imagens de helicóptero da "Globoesporte" mostrarem atletas a treinarem-se no Ninho do Urubu, pese as indicações claras do estado do Rio de Janeiro para só aceder ao local quem necessitasse de fisioterapia.

Já na terça-feira, o plantel tinha treinado, ainda que desta feita utilizasse dois campos, colocando nove atletas em cada lado. O Flamengo alegou estar a avaliar o relvado, mas as imagens captaram movimentações específicas de treino.

Esta quinta-feira, o clube emitiu um comunicado. "Diretoria, comissão técnica e atletas profissionais do Clube de Regatas do Flamengo vêm a público se manifestar a respeito do retorno das atividades do futebol profissional no Centro de Treinos George Helal. Os atletas e os integrantes envolvidos no dia a dia do Ninho do Urubu informam que se sentem seguros e aptos a retomar os treinos em razão do protocolo de segurança e prevenção adotado pelo Departamento Médico do Flamengo", surge escrito.

"O protocolo foi colocado em prática seguindo as mais rigorosas determinações de segurança internacional. Colaboradores, atletas e integrantes da comissão técnica realizaram testes com resultado negativo para a covid-19, além de serem examinados diariamente pelo departamento médico. O centro de treinos do Flamengo dispõe dos equipamentos necessários e também conta com diária higienização rigorosa. Não à toa, o clube adotou 13 medidas para retomar as atividades e que foram divulgadas na última segunda-feira (18). Depois de exames na reapresentação e de testes físicos no dia seguinte, os treinos foram retomados na quarta-feira (20) em acordo com o protocolo da FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro). Vale ressaltar que o documento contempla atividades ao ar livre. Sendo assim, os grupos de trabalho são espalhados pelos campos do Ninho do Urubu. Por fim, atletas e integrantes do futebol profissional do Flamengo reforçam o entendimento sobre o momento delicado e estão dispostos a colaborar com ações que favoreçam o combate ao novo coronavírus e o retorno aos treinamentos", completa o Flamengo num documento assinado, entre outros, por Jorge Jesus.