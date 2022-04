A resposta de Moyes que ameaça ser viral: técnico respondeu assim sobre a época do West Ham

Jornalista questionou David Moyes, técnico do West Ham, sobre se esperava que o clube atingisse as meias-finais da Liga Europa e mantivesse o rendimento atual na Premier League

O West Ham, comandado por David Moyes, é uma das equipas mais cotadas do futebol inglês esta temporada. Os hammers têm passado a temporada toda em lugares europeus e já atingiram as meias-finais da Liga Europa, mas o treinador não está assim tão surpreendido.

Questionado sobre se esperava ver o seu conjunto nas meias-finais de uma prova europeia e, constantemente, na luta por lugares europeus na Premier League, a resposta de David Moyes foi, no mínimo, curiosa.

"Sim, esperava", respondeu o escocês, numa curta e direta frase.