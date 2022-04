A resposta de Klopp quando questionado sobre Haaland: "Uma loucura"

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool

Treinador do Liverpool descarta a contratação do avançado do Dortmund.

O futuro de Erling Haaland tem feito correr muita tinta, mas há, desde já, uma certeza: não passa pelo Liverpool. Jurgen Klopp foi questionado sobre o avançado norueguês do Dortmund e, em declarações ao "SpotBild", descartou esse cenário por completo.

"Não nos vamos envolver nisso. Os números que são mencionados são uma loucura. Não temos nada a ver com o assunto. Não há qualquer chance. Não quero ter nada a ver com isso e não tem qualquer piada", afirmou o alemão.

Haaland, 21 anos, está no Dortmund desde 2019/20 e na atual época leva 23 golos marcados em 24 jogos. O Manchester City tem sido um dos clubes apontados para a próxima temporada.