A resposta de Klopp à questão sobre Mbappé: "Não somos cegos"

A possibilidade de o Liverpool avançar com uma oferta foi noticiada, mas o treinador parece colocar essa hipótese de parte... apesar dos elogios.

A imprensa internacional noticiou no início desta semana a possibilidade do Liverpool avançar com uma oferta por Kylian Mbappé, face a um alegado retrocesso nas negociações com o Real Madrid, e esse assunto foi lançado a Jurgen Klopp antes do jogo desta terça-feira com o Southampton.

"Se estamos envolvidos [em negociações Mbappe]? Não", atirou o técnico alemão. "Então, sobre Kylian Mbappé... Claro que estamos interessados, não somos cegos!", vincou, descartando a possibilidade de o avançado internacional francês rumar a Anfield.

"Na verdade, não tenho nada a dizer, mas entre Kylian e o Liverpool está tudo bem. Claro que gostamos dele e quem não gostar dele tem de se questionar. Não podemos fazer parte destas batalhas. Deve haver outros clubes envolvidos e isso é ótimo. Ele é um grande jogador"", rematou.