A resposta de Guardiola sobre o futuro: o almoço e duas hipóteses perfeitas

Treinador do Manchester City não abriu o jogo.

A Sky Sports divulgou parte de uma entrevista feita a Pep Guardiola, na qual o treinador do Manchester City é questionado sobre o futuro, mostrando-se apenas focado no presente e nos objetivos no atual campeão inglês.

"O meu futuro é amanhã", atirou o técnico catalão. "O meu futuro é a hora do almoço, não tomei o pequeno-almoço", gracejou. "Planos para o futuro? Não, absolutamente. Antes de ser treinador pensava no mês seguinte, na semana que vem, mas aprendi com os anos que se perde energia a pensar no que vai acontecer na próxima temporada", prosseguiu.

Guardiola está na sétima temporada no banco do City e no domingo há dérbi com o United. "Vamos tentar ganhar. Esse é o meu trabalho e no momento em que fale com o clube, iremos decidir. Se ficar aqui, perfeito, caso contrário também será perfeito para o clube, porque sei o fortes que são e as boas decisões que tomam", rematou.