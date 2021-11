A resposta de Guardiola quando questionado sobre Xavi

Treinador do Manchester City explicou que gostaria de esperar para que se confirmasse o negócio, mas mostrando-se seguro de que o antigo jogador do Barcelona fará um bom trabalho.

O Barcelona ainda não confirmou, mas Xavi deverá mesmo ser o senhor que se segue na Catalunha. Antes dos blaugrana anunciarem o novo técnico, o Al-Sadd confirmou entendimento com o emblema espanhol.

Esta sexta-feira, Pep Guardiola, treinador do Manchester City, voltou a ser questionado sobre o tema, explicando que gostaria de esperar para que se confirmasse o negócio, mas mostrando-se seguro de que o antigo jogador do Barcelona fará um bom trabalho, caso acabe por ser oficializado no comando técnico do emblema blaugrana.

"Está confirmado? Não falei com ele, adoraria esperar [pela oficialização]. Mas se o negócio finalmente está fechado, claro, os melhores votos para ele", começou por dizer.

"Estou muito seguro de que ele fará um bom trabalho, mas ainda não tenho 100 por cento a certeza [que o negócio está concluído]", concluiu o técnico espanhol.