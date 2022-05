A resposta de Carlo Ancelotti quando foi questionado sobre Mbappé

Treinador do Real Madrid "desviou-se" das questões sobre o francês.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, falou esta terça-feira sobre a final da Champions, com o Liverpool, mas foi incontornável o tema Mbappé. O clube merengue tentou a contratação do craque francês, mas este optou por renovar com o PSG até 2025.

"Espero que fique bastante claro para nós que temos de pensar no que temos de pensar, Nunca falamos de jogadores que outros clubes. Temos de respeitar e fazer o nosso trabalho. No nosso pensamento deve estar apenas a final", afirmou o técnico italiano.

O treinador voltou a ser questionado sobre o assunto pelos jornalistas. Foi uma desilusão? "Nunca falei de um jogador que não está no Real Madrid e nunca o farei", atirou, sem se alongar mais.

Salah, por outro lado, vê a final de sábado (20h00) como uma espécie de vingança, depois da final perdida em 2017/18. "Pode ser uma motivação. A história do Real Madrid também inclui uma final perdida em Paris contra o Liverpool. Podemos ter a mesma motivação. Respeitamos as suas palavras. Pode ser uma vingança para eles e para nós", rematou.

