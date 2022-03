A resposta de Aubameyang às "saudades" de Piers Morgan: "O que importa é que toda a gente está feliz"

Pierre-Emerick Aubameyang respondeu a um tweet de Piers Morgan, jornalista britânico, em que o mesmo revela ter saudades do ex-capitão do Arsenal

Na sequência da goleada por 4-0 do Barcelona frente ao Osasuna, no domingo, na qual o avançado gabonês apontou o sexto golo desde que chegou a Camp Nou, Piers Morgan publicou um tweet em que revelou ter saudades do dianteiro.

"Os adeptos do Arsenal passaram as últimas duas horas a vangloriarem-se de que estão muito melhor sem o Aubameyang e por estarem contentes de que ele tenha ido embora. Entretanto, ele marcou o sexto golo em nove jogos pelo Barcelona, o que inclui cinco golos nos últimos seis jogos na LaLiga. Tenho saudades tuas, Auba", foi a mensagem escrita pelo jornalista, à qual o jogador blaugrana não ficou indiferente.

"Obrigado Piers, mas às vezes toda a gente beneficia de uma separação. O que importa é que toda a gente está feliz agora, tivemos bons tempos que nunca esquecerei", respondeu Aubameyang.

Recorde-se que Aubameyang foi uma das últimas transferências a serem completadas no mercado inverno, com o internacional gabonês, acusado de falta de profissionalismo, a ter sido afastado dos trabalhos do Arsenal até ao momento em que foi apresentado no Barcelona, onde tem desfrutado de um regresso à melhor forma.

Mikel Arteta, em fevereiro, garantiu ter sido a "solução" na fase final amarga da relação entre o Arsenal e o avançado, agradecendo a "contribuição" de Aubameyang para o sucesso do emblema.